Kate Beckinsale star di Canary Black | thriller diretto da Pierre Morel

(Di giovedì 5 maggio 2022)sarà il regista del nuovointitolato, film che avrànel ruolo di un'agente della CIA.sarà la protagonista del, il nuovo progettoda. Le riprese del film inizieranno verso la fine del 2022 e la sceneggiatura è stata firmata da Matthew Kennedy. In, l'attriceinterpreterà l'agente della CIA Avery Graves che viene ricattata da alcuni terroristi che vogliono tradisca la sua nazione per salvare il marito, che è stato rapito. Esclusa dal ...

RenatSalinas1 : RT @MaiMaitoon: Kate “mi madura favorita” beckinsale - GreenMbutterfly : @Zio_Dino Kate Beckinsale Sempre stata bellissima - KraverAther : RT @MaiMaitoon: Kate “mi madura favorita” beckinsale - MaiMaitoon : Kate “mi madura favorita” beckinsale -

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306) Serendipity - Quando l'amore è magia Commedia romantica con Kate Beckinsale e John Cusack. Un uomo e una donna si innamorano a New York alla vigilia di ...Film romantico da vedere stasera in tv Serendipity " Quando l'amore è magia, ore 21:00 su Sky Cinema Romance John Cusack e Kate Beckinsale in una commedia natalizia. Due persone si innamorano ma ...