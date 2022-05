Karl Marx: il genio aldilà dell’ideologia comunista (Di giovedì 5 maggio 2022) Oggi 5 maggio nasceva a Triviri il filosofo, economista, sociologo e politologo tedesco Karl Marx. Passato alla storia come il padre dell’ideologia comunista, il suo pensiero rimane tutt’ora, più di 200 anni dopo la sua nascita – correva l’anno 1818 – tra i più attuali del suo tempo. aldilà dei pregiudizi e dei fondamentalismi, ripercorrere la filosofia Marxista può risultare molto utile per analizzare e capire la realtà in cui viviamo. Difatti molti dei concetti usati da Karl Marx per descrivere la società capitalista risultano validi o in alcuni casi perfino accentuati nella nostra società capital-finanziaria di oggi. Quali importanti sue riflessioni risultano tutt’ora preziose? Aveva ragione quando affermava che il capitalismo non è il migliore dei ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 5 maggio 2022) Oggi 5 maggio nasceva a Triviri il filosofo, economista, sociologo e politologo tedesco. Passato alla storia come il padre, il suo pensiero rimane tutt’ora, più di 200 anni dopo la sua nascita – correva l’anno 1818 – tra i più attuali del suo tempo.dei pregiudizi e dei fondamentalismi, ripercorrere la filosofiaista può risultare molto utile per analizzare e capire la realtà in cui viviamo. Difatti molti dei concetti usati daper descrivere la società capitalista risultano validi o in alcuni casi perfino accentuati nella nostra società capital-finanziaria di oggi. Quali importanti sue riflessioni risultano tutt’ora preziose? Aveva ragione quando affermava che il capitalismo non è il migliore dei ...

