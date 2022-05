Kailia Posey, svelate le cause del decesso. Su TikTok l’ultimo video il giorno prima di suicidarsi (Di giovedì 5 maggio 2022) La morte di Kailia Posey ha toccato molte persone, dato che si è tolta la vita a soli 16 anni. Morta a 16 anni Kailia Posey, protagonista della gif sorridente https://t.co/LTypKqld3l — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 4, 2022 Il suo nome non era famoso, ma la sua faccia sì perché una sua risata immortalata in un programma per bambini è diventata una gif condivisa in tutto il mondo come “la ragazza che ride”. Un video che risale a 10 anni fa e che tutt’ora è presente nei nostri smartphone. Secondo quanto riportato dal The Sun, il corpo di Kailia Posey è stato trovato appeso ad un albero a Birch Bay State Park a Washington ed il medico legale, dopo l’autopsia, ha confermato che si è trattato di impiccagione e di suicidio. Sua madre, su Facebook, le ha così detto addio: “Non ... Leggi su biccy (Di giovedì 5 maggio 2022) La morte diha toccato molte persone, dato che si è tolta la vita a soli 16 anni. Morta a 16 anni, protagonista della gif sorridente https://t.co/LTypKqld3l — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 4, 2022 Il suo nome non era famoso, ma la sua faccia sì perché una sua risata immortalata in un programma per bambini è diventata una gif condivisa in tutto il mondo come “la ragazza che ride”. Unche risale a 10 anni fa e che tutt’ora è presente nei nostri smartphone. Secondo quanto riportato dal The Sun, il corpo diè stato trovato appeso ad un albero a Birch Bay State Park a Washington ed il medico legale, dopo l’autopsia, ha confermato che si è trattato di impiccagione e di suicidio. Sua madre, su Facebook, le ha così detto addio: “Non ...

Advertising

fanpage : 'Non ho né parole, né pensieri. Una bellissima ragazza se n'è andata. La mia bambina per sempre'. La 16enne era fam… - infoitcultura : Kailia Posey: morta a 16 anni la star del famoso meme - infoitcultura : Kailia Posey si è suicidata a 16 anni, era famosa nel mondo per la gif “grinning girl” - infoitcultura : Kailia Posey è morta: la ragazza del meme virale aveva 16 anni - infoitcultura : Kailia Posey si è suicidata a 16 anni: era famosa per la gif grinning girl -