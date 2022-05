Kailia Posey è morta a 16 anni | era diventata famosa grazie a una gif | le strazianti parole della famiglia

(Di giovedì 5 maggio 2022)a soli 16. Erain tutto il mondo per la celebre gif “grinning girl” utilizzata da milioni di utenti social in tutto il mondo. L’annuncio e ledopo la scoperta del suo corpo senza vita.ritrovataappesa a un albero: lo straziante ricordoeracelebre già dall’età di 5, quando aveva partecipato al programma Toddlers and Tiaras, reality che segue le vicende delle bambine impegnate nei concorsi di bellezza. Proprio da una scena di ...

Advertising

SoniaSamoggia : RT @fanpage: Nuovi dettagli sulla tragica morte di Kailia Posey. L'ultimo post prima di togliersi la vita - icarvsplume : RT @_meLoppostodite: La ricorderemo con questa gif che un pó tutti abbiamo utilizzato Kailia Posey?? - hznll28 : RT @_meLoppostodite: La ricorderemo con questa gif che un pó tutti abbiamo utilizzato Kailia Posey?? - osv_angelo : RT @fanpage: Nuovi dettagli sulla tragica morte di Kailia Posey. L'ultimo post prima di togliersi la vita - fanpage : Nuovi dettagli sulla tragica morte di Kailia Posey. L'ultimo post prima di togliersi la vita -

Sono emersi nuovi e terribili particolari sulla morte di. Tutto quello che c'è da sapere. Sono emersi nuovi, raccapriccianti particolari sulla scomparsa di, la 16enne protagonista della gif grinning girl.: il suicidio ...si è suicidata ad appena 16 anni. Forse il suo nome non vi dirà nulla ma possiamo assicurarvi che il suo viso birichino (poi diventato una GIF virale ) l'avete visto (e utilizzato) tutti ...Sono emersi nuovi e terribili particolari sulla morte di Kailia Posey. Tutto quello che c'è da sapere. Sono emersi nuovi, raccapriccianti particolari sulla scomparsa di Kailia Posey, la 16enne protago ...Il The Sun aggiunge dettagli sulla tragica morte di Kailia Posey, la 16enne ex star del reality Toddlers & Tiaras che si è tolta la vita impiccandosi ad un albero. Il suo corpo è stato trovato in un ...