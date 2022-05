Juventus, il regalo per Allegri, con lui deve vincere la Champions League (Di giovedì 5 maggio 2022) La Juventus, il prossimo anno, vuole provare a vincere la Champions League e, proprio per questo, è pronto un grande regalo per Allegri. In questa stagione, la Juventus ha subito l’ennesima delusione europea; i bianconeri, infatti, sono usciti dagli ottavi di Champions contro il Villarreal dopo una partita, quella dello Stadium, difficile da dimenticare. I ragazzi di Allegri, però, vogliono tornare ad essere protagonisti a livello europeo e, il prossimo anno, faranno di tutto per arrivare in fondo alla più importante competizione internazionale per club. La missione non è semplice, ecco perché servirà un grande mercato estivo; la società bianconera, a tal proposito, sembra disposta a fare un grande regalo al proprio ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 5 maggio 2022) La, il prossimo anno, vuole provare alae, proprio per questo, è pronto un grandeper. In questa stagione, laha subito l’ennesima delusione europea; i bianconeri, infatti, sono usciti dagli ottavi dicontro il Villarreal dopo una partita, quella dello Stadium, difficile da dimenticare. I ragazzi di, però, vogliono tornare ad essere protagonisti a livello europeo e, il prossimo anno, faranno di tutto per arrivare in fondo alla più importante competizione internazionale per club. La missione non è semplice, ecco perché servirà un grande mercato estivo; la società bianconera, a tal proposito, sembra disposta a fare un grandeal proprio ...

