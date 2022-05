Juventus, il futuro di Kulusevski: arrivano le parole di Conte! (Di giovedì 5 maggio 2022) Antonio Conte, tecnico del Tottenham, è intervenuto in conferenza stampa a due giorni dalla sfida contro il Liverpool. Fra i vari argomenti trattati anche il mercato, tra cui il futuro di Dejan Kulusevski. Kulusevski futuro Tottenham Queste le parole del tecnico ex Juve: “Il suo è un prestito ma è come se fosse un affare fatto, è un giocatore del Tottenham al 100% in ogni aspetto, non ufficialmente ma è un giocatore del Tottenham al 100%”. Lo svedese si è trasferito a Londra in prestito oneroso, che diventerà obbligo di riscatto per 35 milioni al raggiungimento di determinate condizioni. Kulusevski ha finora stupito tutti, siglando 3 gol e 8 assist in 14 partite. Leggi su rompipallone (Di giovedì 5 maggio 2022) Antonio Conte, tecnico del Tottenham, è intervenuto in conferenza stampa a due giorni dalla sfida contro il Liverpool. Fra i vari argomenti trattati anche il mercato, tra cui ildi DejanTottenham Queste ledel tecnico ex Juve: “Il suo è un prestito ma è come se fosse un affare fatto, è un giocatore del Tottenham al 100% in ogni aspetto, non ufficialmente ma è un giocatore del Tottenham al 100%”. Lo svedese si è trasferito a Londra in prestito oneroso, che diventerà obbligo di riscatto per 35 milioni al raggiungimento di determinate condizioni.ha finora stupito tutti, siglando 3 gol e 8 assist in 14 partite.

