Juve | Allegri | ' Dobbiamo fare punti | in campo miglior formazione possibile'

Advertising

juventusfc : Comincia la conferenza stampa di Mister Allegri alla vigilia di #GenoaJuve ?? LIVE su @JuventusTV ??… - MarcelloChirico : Nel prossimo mercato estivo la #Juventus proverà di nuovo ad acquistare @DeJongFrenkie21 dal @FCBarcelona_es . Il… - juventusfc : Qui Allianz Stadium! Inizia la conferenza stampa di Mister Allegri! Live su @JuventusTv: - EdoardoBellucc8 : @LeonettiFrank Juve Villareal 0-3: questa è una bella figura? Allegri out! - Fprime86 : RT @juventusfc: Comincia la conferenza stampa di Mister Allegri alla vigilia di #GenoaJuve ?? LIVE su @JuventusTV ?? -

Corriere dello Sport

Prima il Genoa , poi si penserà alla finale di Coppa Italia contro l' Inter . Il quadro è ben chiaro nella testa dei giocatori della Juventus e del tecnico Massimiliano, che in conferenza stampa ha presentato quest'oggi il match di Marassi contro i rossoblù. Gara che non dovrà essere sottovalutata per continuare a inseguire il terzo ...Abbiamo raggiunto l'obiettivo minimo che era la Champions e siamo contenti, ora dobbiamo preparare la finale di Coppa Italia - ha detto l'allenatore dellaMassimilianoalla vigilia della ... Juve, sfida Allegri-Vlahovic dopo l'allenamento: il curioso retroscena Giorgio Chiellini ha preso una decisione sul ritiro comunicandola anche alla Juventus: scopri la scelta sul futuro del difensore bianconero ...Genoa-Juventus, alla vigilia della partita di campionato, in conferenza stampa ha parlato il mister Allegri. Ecco cosa ha detto. Genoa-Juventus, il campionato entra nelle fasi finali. La trasferta ...