(Di giovedì 5 maggio 2022) Tra meno di due mesi comincerà ufficialmente il periodo diolimpica delverso i prossimi Giochi di. Gli atleti avranno dunque la possibilità di andare a caccia del pass a cinque cerchi dal 24 giugno 2022 al 23 giugno. Il CIO ha confermato gli stessi eventi (15) con in palio le medaglie che avevamo già visto a Tokyo: -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg maschili e -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg , +78 kg femminili, oltre alla prova a squadre miste che includerà tre categorie maschili (-73 kg, -90 kg, +90 kg) e tre categorie femminili (-57 kg, -70 kg, +70 kg). Anche idisono molto simili, tuttavia è presente qualche novità a partire dal numero dika ...

Judo, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il ranking mondiale e le quote continentali