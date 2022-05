John Cena | “Il pubblico della WWE mi ha fatto diventare l’uomo che sono oggi”

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 5 maggio 2022) Per più di un decennioè stato il voltoWWE e ancora, nonostante le sue apparizionidiventate sporadiche per via degli impegni ad Hollywood, è una delle superstar più amate ed apprezzate da fan e colleghi.inoltre è una delle superstar più vincenti in WWE e condivide insieme a Ric Flair il numero più alto di regni come campione mondiale, ovvero 16. Grazie ai fanha sempre avuto un grande impatto sul WWE Universe sia che lo supportavano o meno, resta da dire checomunque ha sempre avuto una grande connessione colanche per viasua grande abilità al microfono oltre a quelle sul ring. In una recente intervista...