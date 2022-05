Advertising

GdB_it : Israele festeggia il 47/o anniversario Indipendenza - fisco24_info : Israele festeggia il 47/o anniversario Indipendenza: Parata aerea con droni e cerimonia da Herzog a Gerusalemme - lilibethisbdt : RT @MosaicoCEM: ?? Oggi si festeggia #YomHaAtzmaut, il Giorno dell'Indipendenza dello Stato di Israele ???? Tanti auguri per questi 74 anni! h… - aureliomancuso : Auguri allo Stato di #Israele che oggi festeggia i suoi 74 anni dalla fondazione. Una patria, una vera democrazia i… - castelPao : ?? Oggi si festeggia #YomHaAtzmaut, il Giorno dell'Indipendenza dello Stato di Israele ???? Tanti auguri per questi 74… -

Agenzia ANSA

...ufficiale nella residenza del presidente Isaac Herzog a Gerusalemme hanno segnato le celebrazioni - a restrizioni covid del tutto ridotte - per il 74/o anniversario dell'Indipendenza di. Ma ...Oggiil 74esimo anniversario per l'indipendenza dello Stato ebraico. Per l'occasione il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha sentito il premier israeliano Naftali Bennett. Nella ... Israele festeggia il 47/o anniversario Indipendenza - Medio Oriente La tradizionale parata aerea nei cieli del Paese e la cerimonia ufficiale nella residenza del presidente Isaac Herzog a Gerusalemme hanno segnato le celebrazioni - a restrizioni covid del tutto ridott ...A 140 anni dal trasferimento, la Galleria dell'Accademia festeggia il suo gigante con un ricco programma ... giovane Re di Giuda e di Israele che vince il gigante Golia, è una figura leggendaria, ...