Israele, attacco terroristico a Elad: tre morti. La polizia: "Ci son due aggressori in fuga" (Di giovedì 5 maggio 2022) Sono tre i morti dell'attacco avvenuto la sera del 5 maggio a Elad, nel centro di Israele, nel Giorno dell'Indipendenza del Paese. Secondo le prime informazioni, almeno sei persone sono rimaste ferite e quattro sono in gravissime condizioni. La cittadina è a prevalenza ortodossa e si trova a ridosso della Cisgiordania. La polizia ha detto che sono due gli aggressori. Secondo la stessa fonte, l'episodio – verificatosi in vari punti della cittadina – è avvenuto sia con armi da fuoco sia con una scure o un grande coltello. Sono stati creati dei posti di blocco nella zona e lungo la line di demarcazione con la Cisgiordania. Le forze di sicurezza hanno avviato le ricerche degli assalitori, di cui almeno uno si sarebbe allontanato con un furgoncino bianco. Poco dopo la notizia ...

