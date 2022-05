Israele, attacco a Elad: 3 morti e 3 feriti (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) – E’ di tre persone uccise e altre tre ferite in modo serio il bilancio di un attacco avvenuto a Elad, vicino Petah Tikva, nella parte centrale di Israele. I responsabili dell’attacco sarebbero stati due uomini, uno dei quali armato di ascia e l’altro di una pistola e avrebbero agito in due diversi punti della città. Lo riporta il Jerusalem Post, spiegando che un’auto sarebbe in fuga. Sono stati allestiti checkpoint lungo le strade principali della città mentre un elicottero sorvola i cieli. Sulla scena dell’attacco stanno operando i servizi di emergenza, mentre la municipalità di Elad ha chiesto agli abitanti di rimanere in casa. Plauso di Hamas all’attacco sferrato nel giorno dell’anniversario dell’indipendenza di Israele. ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) – E’ di tre persone uccise e altre tre ferite in modo serio il bilancio di unavvenuto a, vicino Petah Tikva, nella parte centrale di. I responsabili dell’sarebbero stati due uomini, uno dei quali armato di ascia e l’altro di una pistola e avrebbero agito in due diversi punti della città. Lo riporta il Jerusalem Post, spiegando che un’auto sarebbe in fuga. Sono stati allestiti checkpoint lungo le strade principali della città mentre un elicottero sorvola i cieli. Sulla scena dell’stanno operando i servizi di emergenza, mentre la municipalità diha chiesto agli abitanti di rimanere in casa. Plauso di Hamas all’sferrato nel giorno dell’anniversario dell’indipendenza di. ...

Advertising

HuffPostItalia : Almeno 3 morti e 3 feriti in un attacco in Israele - Agenzia_Ansa : Tre morti e almeno 6 feriti, di cui 4 gravi, e di questi 2 in fin di vita: è un primo bilancio di un attacco - nel… - YosefMel : RT @repubblica: Attacco in Israele, tre morti e alcuni feriti gravi. Media: 'Ci sono due terroristi'. Hamas: 'Operazione eroica' https://t.… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Tre morti e almeno 6 feriti, di cui 4 gravi, e di questi 2 in fin di vita: è un primo bilancio di un attacco - nel Giorno… - FilippoLicari4 : Hamas saluta 'gli eroi' che hanno seminato oggi la morte nella città israeliana di Elad; Nuovo attacco in Israele,… -