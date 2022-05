Israele, almeno 3 morti e 3 feriti in un attacco a Elad nel giorno dell'anniversario dell'indipendenza (Di giovedì 5 maggio 2022) almeno tre persone sono rimaste uccise e altrettante gravemente ferite, in un attacco a Elad, città di ultra - ortodossi, in Israele. Come riporta Haaretz, la polizia sta indagando la natura dell'... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 5 maggio 2022)tre persone sono rimaste uccise e altrettante gravemente ferite, in un, città di ultra - ortodossi, in. Come riporta Haaretz, la polizia sta indagando la natura'...

