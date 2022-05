Irlanda del Nord al voto: favoriti gli indipendentisti di Michelle O’Neill (Di giovedì 5 maggio 2022) Al voto in Gran Bretagna le sei contee dell’Irlanda del Nord, provincia del Regno Unito. Mercoledì 5 maggio si svolgono le elezioni politiche per il rinnovo dell’Assemblea parlamentare. Favorito è lo Sinn Féin, il partito dei cattolici indipendentisti, che per la prima volta può riuscire a esprimere il primo premier: la sua leader Michelle O’Neill. Urne aperte, dunque, a Belfast e in tutti i 606 seggi elettorali che chiuderanno alle 23 ora italiana di oggi 5 maggio. Michelle O’Neill dello Sinn Féin – “Noi Stessi” in gaelico, il partito dei cattolici indipendentisti filoirlandesi – ha votato alla St. Patricks Primary School di Clonoe. Jeffrey Donaldson, leader del DUP – Democratic Unionist Party, il partito dei protestanti di destra, ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 5 maggio 2022) Alin Gran Bretagna le sei contee dell’del, provincia del Regno Unito. Mercoledì 5 maggio si svolgono le elezioni politiche per il rinnovo dell’Assemblea parlamentare. Favorito è lo Sinn Féin, il partito dei cattolici, che per la prima volta può riuscire a esprimere il primo premier: la sua leader. Urne aperte, dunque, a Belfast e in tutti i 606 seggi elettorali che chiuderanno alle 23 ora italiana di oggi 5 maggio.dello Sinn Féin – “Noi Stessi” in gaelico, il partito dei cattolicifiloirlandesi – ha votato alla St. Patricks Primary School di Clonoe. Jeffrey Donaldson, leader del DUP – Democratic Unionist Party, il partito dei protestanti di destra, ...

Advertising

FulvioPaglia : Il 5 maggio 1981 Bobby Sands moriva in carcere dopo 66 giorni di sciopero della fame. Non c’è una dimostrazione più… - Agenzia_Ansa : Nel Regno Unito milioni di aventi diritto sono chiamati alle urne per rinnovare parte parte dei consigli comunali d… - La7tv : Il Lussemburgo è il primo paese Ue per importo mensile del #salariominimo (oltre 2mila euro), seguito da Irlanda, P… - Sentenza_Max : RT @Agenzia_Ansa: Nel Regno Unito milioni di aventi diritto sono chiamati alle urne per rinnovare parte parte dei consigli comunali dell'In… - chiamatemibobo : RT @bonhomme69: Dite a @fratotolo2 di non guardare le TL dei compagni di Bobby Sands e del suo partito, @corrado_soldato @IlPrimatoN. #Votá… -