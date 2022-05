Advertising

La Gazzetta dello Sport

Mentre Elliott estanno perfezionando l'accordo di compravendita, con i rispettivi uffici legali al lavoro per risolvere alcune situazioni relative ad aspetti finanziari legati al miliardo e 180 milioni di ...Mentre Elliott estanno perfezionando l'accordo di compravendita, con i rispettivi uffici legali al lavoro per risolvere alcune situazioni relative ad aspetti finanziari legati al miliardo e 180 milioni di ... Investcorp, 1180 milioni per prendere il Milan: ecco da dove vengono. E spunta Ares... Secondo il quotidiano di Confindustria, il fondo del Bahrein Investcorp avrebbe mobilitato 800 milioni di euro di risorse. Mentre la differenza per arrivare al valore totale negoziato del Milan, ...Servirà il tempo necessario per chiudere un affare corposo, Elliott e i suoi legali stanno lavorando a Londra con il fondo Investcorp per raggiugere prima possibile l’accordo finale sulla vendita del ...