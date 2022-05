Intesa Sanpaolo e Sace promuovo lo sviluppo all’estero delle Pmi della Lombardia (Di giovedì 5 maggio 2022) Bergamo. Si rivolge alle PMI clienti delle direzioni regionali Lombardia Nord e Lombardia Sud di Intesa Sanpaolo, guidate rispettivamente da Gianluigi Venturini e Marco Franco Nava, la tappa odierna di Smart International Tour, il progetto avviato nel 2020 dal primo gruppo bancario italiano e dedicato all’internazionalizzazione, che sempre più aziende riconoscono quale leva determinante per la crescita, lo sviluppo e la competitività del proprio business, anche alla luce delle opportunità offerte dal PNRR. Con oltre 1.000 PMI partecipanti alle due precedenti edizioni, quest’anno Smart International Tour prevede il coinvolgimento di altre 500 aziende e si svolge in collaborazione con Sace, la società assicurativo-finanziaria specializzata nel sostegno ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 5 maggio 2022) Bergamo. Si rivolge alle PMI clientidirezioni regionaliNord eSud di, guidate rispettivamente da Gianluigi Venturini e Marco Franco Nava, la tappa odierna di Smart International Tour, il progetto avviato nel 2020 dal primo gruppo bancario italiano e dedicato all’internazionalizzazione, che sempre più aziende riconoscono quale leva determinante per la crescita, loe la competitività del proprio business, anche alla luceopportunità offerte dal PNRR. Con oltre 1.000 PMI partecipanti alle due precedenti edizioni, quest’anno Smart International Tour prevede il coinvolgimento di altre 500 aziende e si svolge in collaborazione con, la società assicurativo-finanziaria specializzata nel sostegno ...

