Internet veloce: arriva un voucher di 300 euro a famiglia senza limiti Isee (Di giovedì 5 maggio 2022) Dopo il bonus centro estivi, il Governo ha intenzione di introdurre un nuovo contributo per tutte le famiglie, con l’obiettivo di promuovere e incentivare la connessione a banda larga: stiamo parlando del cosiddetto voucher banda larga. Nello specifico verrà introdotto un bonus Internet del valore massimo di 300 euro, che non terrà conto dell’importo Isee. Quindi, tutte le famiglie così come le singole persone potranno richiedere questo bonus per avere comodamente Internet a casa. Cos’è il bonus Internet veloce Come riportato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, il bonus Internet veloce è un incentivo erogato dallo Stato per promuovere la connessione veloce. Verrà erogato tramite un ... Leggi su gravidanzaonline (Di giovedì 5 maggio 2022) Dopo il bonus centro estivi, il Governo ha intenzione di introdurre un nuovo contributo per tutte le famiglie, con l’obiettivo di promuovere e incentivare la connessione a banda larga: stiamo parlando del cosiddettobanda larga. Nello specifico verrà introdotto un bonusdel valore massimo di 300, che non terrà conto dell’importo. Quindi, tutte le famiglie così come le singole persone potranno richiedere questo bonus per avere comodamentea casa. Cos’è il bonusCome riportato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, il bonusè un incentivo erogato dallo Stato per promuovere la connessione. Verrà erogato tramite un ...

Advertising

SalvaCostanzo : Non amo il superbonus,ma criticarlo pubblicamente,quando comunque un effetto positivo in PIL e efficientamento ener… - SorgentePas002 : giovedi 5 maggio:ora sono le 11:25 routine fissa veloce non posso scrivere altri commenti in twitter, devo chiuder… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Bonus internet veloce 2022 senza Isee: a chi spetta e come richiederlo - GOinternet_it : GO Fibra è arrivata a #Panicale (PG) #Internet veloce fino a 1 Giga al secondo Scopri la differenza… - infoiteconomia : Bonus Internet veloce: in arrivo un voucher fino a 300 euro per le famiglie senza limiti Isee -