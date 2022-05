Inter, obiettivo Scamacca ma non torna la valutazione del Sassuolo. Ekitike nuovo nome (Di giovedì 5 maggio 2022) L’Inter pensa già alla prossima stagione e inizia a disegnare l’attacco. I nerazzurri sono alla ricerca di nuovi giocatori da affiancare ai confermati Dzeko e Correa. Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il primo nome della lista è quello di Darwin Nunez del Benfica. L’uruguaiano però si è messo in mostra negli ultimi mesi e ha assunto valutazioni da top club che non sono alla portata dell’Inter. I nerazzurri dunque avrebbero puntato Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo. I contatti fra Marotta e Carnevali sono già iniziati, anche se la valutazione di 40 milioni fatta dai neroverdi è considerata eccessiva dai nerazzurri, anche considerando il cartellino di Andrea Pinamonti, contropartita nell’operazione. A Scamacca si aggiunge dunque il ... Leggi su sportface (Di giovedì 5 maggio 2022) L’pensa già alla prossima stagione e inizia a disegnare l’attacco. I nerazzurri sono alla ricerca di nuovi giocatori da affiancare ai confermati Dzeko e Correa. Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il primodella lista è quello di Darwin Nunez del Benfica. L’uruguaiano però si è messo in mostra negli ultimi mesi e ha assunto valutazioni da top club che non sono alla portata dell’. I nerazzurri dunque avrebbero puntato Gianluca, attaccante del. I contatti fra Marotta e Carnevali sono già iniziati, anche se ladi 40 milioni fatta dai neroverdi è considerata eccessiva dai nerazzurri, anche considerando il cartellino di Andrea Pinamonti, contropartita nell’operazione. Asi aggiunge dunque il ...

