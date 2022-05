Inter, nuova idea per l’attacco: spunta il nome di Ekitike. Ecco chi è (Di giovedì 5 maggio 2022) Inter, nuovo nome per l’attacco in vista della prossima stagione: occhi su Ekitike del Reims. I dettagli della trattativa Per l’attacco dell’Inter ci sarebbe pure una new-entry: Ekitike del Reims. Vent’anni da compiere il prossimo 20 giugno, Ekitike è ritenuto un prospetto su cui investire. Sempre che il club francese abbassi le pretese, visto che la richiesta iniziale è stata di 40 milioni di euro. Il club nerazzurro in ogni caso sta lavorando con l’entourage del giovane talento. A riportarlo è il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 5 maggio 2022), nuovoperin vista della prossima stagione: occhi sudel Reims. I dettagli della trattativa Perdell’ci sarebbe pure una new-entry:del Reims. Vent’anni da compiere il prossimo 20 giugno,è ritenuto un prospetto su cui investire. Sempre che il club francese abbassi le pretese, visto che la richiesta iniziale è stata di 40 milioni di euro. Il club nerazzurro in ogni caso sta lavorando con l’entourage del giovane talento. A riportarlo è il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

