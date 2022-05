Inter: l’obiettivo rimane Scamacca, ma la dirigenza lavora su un nuovo attaccante da 20 milioni (Di giovedì 5 maggio 2022) La testa dell’Inter è sicuramente sul campionato, in quanto gli uomini di Inzaghi cercheranno di fare di tutto per strappare ai cugini del Milan il tanto ambito tricolore, così da conquistare il titolo per il secondo anno di fila. Ma la dirigenza pensa già al mercato. In particolare, Marotta e il suo staff stanno cercando L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 5 maggio 2022) La testa dell’è sicuramente sul campionato, in quanto gli uomini di Inzaghi cercheranno di fare di tutto per strappare ai cugini del Milan il tanto ambito tricolore, così da conquistare il titolo per il secondo anno di fila. Ma lapensa già al mercato. In particolare, Marotta e il suo staff stanno cercando L'articolo

Advertising

simo140609 : L'obiettivo del Milan segna in semifinale di Champions L'obiettivo dell'inter è potersi iscrivere al campionato pure la prossima stagione - MentalitNeroaz1 : Pogba è l'obiettivo numero uno del PSG: tra le alternative ci sono Nicolò Barella e Sergej Milinkovic-Savic oltre S… - IlioTomeo83 : @it_inter Io non tifo Inter e non voglio trollare, però Paredes ha uno stipendio altissimo. Se l'obiettivo è quello… - pasquale_caos : @robypec75 @1Partenopea ADL ha preso Spalletti perché è uno che alla fine dell’anno l’obiettivo minimo te lo porta… - Milanosportiva : L'Inter sta valutando il capitano del Torino Andrea Belotti come un possibile obiettivo. Nella ricerca di un attacc… -

Dybala pronto al "tradimento": Marotta lo aspetta per vestire Inter L'Inter infatti è pronta a fare uno scherzo molto pesante ai ... Parole vere Indubbiamente sulla carta sì, finché l'argentino veste ...L'attaccante argentino è stato per diversi mesi il primo obiettivo ... 'Sogno la Nazionale': Caprari chiama Mancini e avvisa il Milan Abbiamo il nostro obiettivo ed è giusto giocare sempre per ... sì, se lo merita, anche se credo che la squadra più forte sia l'Inter'. La Gazzetta dello Sport infatti è pronta a fare uno scherzo molto pesante ai ... Parole vere Indubbiamente sulla carta sì, finché'argentino veste ...'attaccante argentino è stato per diversi mesi il primo...Abbiamo il nostroed è giusto giocare sempre per ... sì, se lo merita, anche se credo che la squadra più forte sia'. Inter, Inzaghi a tutta. Obiettivo "tripletino", e a fine mese sarà rinnovo