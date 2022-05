Infiorata di Noto 2022 – Il famoso “tappeto fiorito” di Via Nicolaci torna ad accogliere il pubblico in presenza per la 43° edizione, realizzata con il supporto di Italy Sotheby’s International Realty (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) – Noto, 5 maggio 2022 – Quattrocentomila fiori – tra margherite, rose, garofani e specie caratteristiche delle campagne netine – coloreranno la 43° edizione dell’Infiorata di Noto, il famoso tappeto floreale che copre Via Corrado Nicolaci. Organizzata dal 13 al 17 maggio 2022 dal Comune di Noto con il supporto di Italy Sotheby’s International Realty, protagonista nel settore immobiliare in Italia e nel mondo, l’edizione di quest’anno è dedicata al Ventennale del riconoscimento Unesco per il Val di Noto ed è pronta a riaccogliere il pubblico in ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) –, 5 maggio– Quattrocentomila fiori – tra margherite, rose, garofani e specie caratteristiche delle campagne netine – coloreranno la 43°dell’di, ilfloreale che copre Via Corrado. Organizzata dal 13 al 17 maggiodal Comune dicon ildi, protagonista nel settore immobiliare in Italia e nel mondo, l’di quest’anno è dedicata al Ventennale del riconoscimento Unesco per il Val died è pronta a riilin ...

Advertising

lifestyleblogit : Infiorata di Noto 2022 - Il famoso “tappeto fiorito” di Via Nicolaci torna ad accogliere il pubblico in presenza pe… - LocalPage3 : Infiorata di Noto 2022 - Il famoso “tappeto fiorito” di Via Nicolaci torna ad accogliere il pubblico in presenza pe… - ciaktelesud : Infiorata di Noto 2022: tema, date e ingresso a pagamento #Eventi #infiorata #Noto - ragusaoggi : L’infiorata di Noto quest’anno dedicata al ventennale dell’Unesco. Per vederla si paga - infoitscienza : Infiorata di Noto 2022: 400 mila fiori in via Nicolaci -