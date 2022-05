Indagine Cna: a marzo cresce ancora l’occupazione tra artigiani e piccole imprese (Di giovedì 5 maggio 2022) ROMA – l’occupazione nelle imprese artigiane, micro e piccole è aumentata anche nel mese di marzo. L’incremento è stato dello 0,4% su febbraio e del 2,9% su base annua sulla scia del risultato complessivamente positivo dell’economia nazionale, registrato dalla maggior parte degli indicatori economici. Ma il peggioramento del quadro macroeconomico internazionale, che ha determinato il rallentamento della crescita economica italiana, è destinato a incidere dopo il primo trimestre dell’anno anche sul mercato occupazionale. A rilevarlo è l’Osservatorio lavoro Cna, curato dal Centro studi della Confederazione, che analizza a cadenza mensile le tendenze dell’occupazione nelle piccole imprese fin dal 2014, all’inizio della stagione di riforme che ha profondamente modificato ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 5 maggio 2022) ROMA –nelleartigiane, micro eè aumentata anche nel mese di. L’incremento è stato dello 0,4% su febbraio e del 2,9% su base annua sulla scia del risultato complessivamente positivo dell’economia nazionale, registrato dalla maggior parte degli indicatori economici. Ma il peggioramento del quadro macroeconomico internazionale, che ha determinato il rallentamento della crescita economica italiana, è destinato a incidere dopo il primo trimestre dell’anno anche sul mercato occupazionale. A rilevarlo è l’Osservatorio lavoro Cna, curato dal Centro studi della Confederazione, che analizza a cadenza mensile le tendenze delnellefin dal 2014, all’inizio della stagione di riforme che ha profondamente modificato ...

