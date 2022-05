Incidente in diretta: Alessandro "evirato" all'Isola dei famosi. Tutti sconvolti: addio pene? | Video (Di giovedì 5 maggio 2022) Ha rischiato di venire "evirato" in diretta, Alessandro, sotto gli occhi di mamma Carmen Di Pietro. Scena tragicomica all'Isola dei famosi, ripresa prontamente anche da Striscia la notizia ed entrata di diritto nella classifica de I nuovi mostri, con il meglio (e il peggio) della settimana televisiva italiana. Durante l'ultima puntata, l'inviato in Honduras Alvin (che non avrebbe rapporti idilliaci con la conduttrice del reality di Canale 5 Ilary Blasi, almeno secondo i velenosi retroscena di Dagospia) introduce una bizzarra prova per i concorrenti. Isola dei famosi, Alessandro quasi "evirato": guarda il Video di Striscia la notizia "All'Isola dei famosi c'è una ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) Ha rischiato di venire "" in, sotto gli occhi di mamma Carmen Di Pietro. Scena tragicomica all'dei, ripresa prontamente anche da Striscia la notizia ed entrata di diritto nella classifica de I nuovi mostri, con il meglio (e il peggio) della settimana televisiva italiana. Durante l'ultima puntata, l'inviato in Honduras Alvin (che non avrebbe rapporti idilliaci con la conduttrice del reality di Canale 5 Ilary Blasi, almeno secondo i velenosi retroscena di Dagospia) introduce una bizzarra prova per i concorrenti.deiquasi "": guarda ildi Striscia la notizia "All'deic'è una ...

