Incesto | il caso della coppia fratello sorella Stübing-Karolewski | genitori di 4 figli

Patrick Stübing e Susan Karolewski sono fratello e sorella, sono una coppia, e sono i genitori di quattro figli, due dei quali con disabilità, tutti nati tra il 2001 e il 2005. Vivono in Germania e da sempre si battono da sempre per difendere la loro storia d'amore, che non reputano sbagliata in nessun modo. malem2 gini wow jg liat perkwinan incest kakak-adik kandung yg sempat trpisah Patrick Stuebing - Susan Karolewski ? pic.twitter.com/vHP8dR6YDJ— PENKY ADAM (@penkyadam) December 27, 2013 Da anni stanno cercando di far cambiare la legge tedesca sull'Incesto, che vieta le relazioni tra persone appartenenti alla stessa famiglia, specialmente perché i nati da queste relazioni hanno molte più probabilità di venir al mondo con ...

