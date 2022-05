Incendio a Erice | vasto rogo sulla montagna vicino Trapani | evacuate le case | le foto e video delle fiamme

(Di giovedì 5 maggio 2022)in: unsi è propagatodella cittadina nel trapanese, nel pomeriggio di oggi, giovedì 5 maggio 2022. Drammatiche le prime immaginidiffuse sui social network. Al lavoro numerosi mezzi in arrivo da numerose città vicine.del trapanese, soccorsi al lavoro È scoppiato nel primo pomeriggio di oggi l’che in queste ore sta devastando il fianco delladi, provincia di. Secondo quanto riferiscono fonti locali comeOggi, l’avanzata...

Advertising

Agenzia_Ansa : Un vasto incendio, alimentato dal forte vento di Scirocco, sta interessando la montagna di Erice. Il rogo sta minac… - palermo24h : Il video dell’incendio che devasta Erice, alberi caduti per il vento a Palermo - sulsitodisimone : È scoppiato un vasto incendio sul monte Erice - palermo24h : L’incendio ad Erice. Canadair e elicottero in azione - ParliamoDiNews : Scoppia incendio a Erice, case minacciate dalle fiamme #incendi -

Foto Twitter @Marco_Rizzo) Trapani, 5 maggio 2022 -e la sua montagna minacciati da un. Il rogo di vaste dimensioni sta lambendo le case di via Pola , evacuate dai vigili del fuoco, e di contrada Martogna . Le fiamme sono alimentate dal ...Adadesso sono giunti due Canadair, che si sono alzati in volo da Lamezia Terme, e un elicottero dell' Aeronautica militare. I mezzi daranno man forte alle squadre impegnate nello spegnimento fin ...Erice in fiamme: un vasto incendio si è propagato sulla montagna della cittadina nel trapanese, nel pomeriggio di oggi, giovedì 5 maggio 2022. Drammatiche le prime immagini delle fiamme diffuse sui ...Danni per il vento di Scirocco nella Sicilia occidentale . Nel Trapanese si sono sviluppati alcuni incendi alimentati dalle raffiche, a Palermo alberi e rami ...