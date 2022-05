In Italia 48.255 casi Covid e 138 morti. Tasso di positività al 14,7% (Di giovedì 5 maggio 2022) AGI - Sono 48.255 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, contro i 47.039 di ieri e, soprattutto, i 69.204 di giovedì scorso. I tamponi processati sono 327.178 (ieri 335.275) con un Tasso di positività che sale dal 14% al 14,7%. I decessi sono 138 (ieri 152): le vittime totali dall'inizio dell'epidemia salgono così a 164.179. In calo i ricoveri: le terapie intensive sono 2 in meno (ieri +5), con 32 ingressi del giorno, e scendono a 369 totali, mentre i ricoveri ordinari sono 230 in meno (ieri -81), e sono 9.384 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con il maggior numero di casi odierni è la Lombardia con 6.362 contagi, seguita da Veneto (+5.344), Campania (5.112), Emilia Romagna (+4.041) e Lazio (+3.951). I casi totali ... Leggi su agi (Di giovedì 5 maggio 2022) AGI - Sono 48.255 i nuovidinelle ultime 24 ore, contro i 47.039 di ieri e, soprattutto, i 69.204 di giovedì scorso. I tamponi processati sono 327.178 (ieri 335.275) con undiche sale dal 14% al 14,7%. I decessi sono 138 (ieri 152): le vittime totali dall'inizio dell'epidemia salgono così a 164.179. In calo i ricoveri: le terapie intensive sono 2 in meno (ieri +5), con 32 ingressi del giorno, e scendono a 369 totali, mentre i ricoveri ordinari sono 230 in meno (ieri -81), e sono 9.384 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con il maggior numero diodierni è la Lombardia con 6.362 contagi, seguita da Veneto (+5.344), Campania (5.112), Emilia Romagna (+4.041) e Lazio (+3.951). Itotali ...

