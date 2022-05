‘In fuga da Mariupol verso i Carpazi, incinta e con tre figlie, ma i missili hanno colpito anche qui. Ora so cos’è la guerra’. La storia di Maryna (Di giovedì 5 maggio 2022) Dall’inferno a Mariupol ai missili sui monti Carpazi. È la storia di Maryna e delle sue figlie: sono salite sul treno che da Leopoli, estremo occidente dell’Ucraina, le avrebbe portate in Polonia. Poi, a bordo di un autobus, avrebbero raggiunto Zurigo, in Svizzera. Lei, quarant’anni appena passati, ha una figlia quasi maggiorenne e due più piccole – comunque sopra i 10 anni – e soprattutto una quarta figlia in grembo e una gravidanza in fase molto avanzata. Vivevano a Mariupol, la città più martoriata dal conflitto e oggi al centro di una sanguinosa battaglia finale. Meno di due settimane fa la possibilità di andarsene: “Siamo riuscite a salire su uno dei convogli di civili che lasciavano la città. Temevamo di non farcela, i combattimenti e le distruzioni sempre più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) Dall’inferno aaisui monti. È ladie delle sue: sono salite sul treno che da Leopoli, estremo occidente dell’Ucraina, le avrebbe portate in Polonia. Poi, a bordo di un autobus, avrebbero raggiunto Zurigo, in Svizzera. Lei, quarant’anni appena passati, ha una figlia quasi maggiorenne e due più piccole – comunque sopra i 10 anni – e soprattutto una quarta figlia in grembo e una gravidanza in fase molto avanzata. Vivevano a, la città più martoriata dal conflitto e oggi al centro di una sanguinosa battaglia finale. Meno di due settimane fa la possibilità di andarsene: “Siamo riuscite a salire su uno dei convogli di civili che lasciavano la città. Temevamo di non farcela, i combattimenti e le distruzioni sempre più ...

