Imprese sostenibili | Serenissima Ristorazione è ' green star'

Roma, 5 mag. (Adnkronos) - Serenissima Ristorazione, da 35 anni tra i top player della Ristorazione collettiva in tutta Italia, è una delle 300 'green stars' della sostenibilità in Italia, nella categoria Servizi di Ristorazione. Il riconoscimento è stato assegnato dall'Istituto Tedesco Qualità e Finanza (Itqf) a seguito di un'analisi delle citazioni online relative al suo impatto sulla sostenibilità ambientale, economica e sociale. Lo studio dell'Itqf ha infatti raccolto, ascoltato e analizzato oltre un milione di siti, comunicati stampa, news, commenti sui blog e sui social riguardanti l'impatto sulla sostenibilità di 2000 Imprese italiane, per arrivare a selezionarne 300.

