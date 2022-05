Advertising

Milannews24_com : Il dato sull'imbattibilità del #Milan - gilnar76 : Imbattibilità #Milan: in Europa solo il Liverpool ha fatto meglio #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - spaziocalcio : #SerieA, il #Bologna prosegue nella sua imbattibilità: 0-0 in casa della #Roma. Il #Milan avvicina il titolo, l'… -

Milan News 24

I rossoneri non perdono in Serie A da 13 gare: in Europa, solo il Liverpool (che non perde da dicembre) ha una striscia d'più lunga. L'ultima volta che ilha ottenuto almeno 77 ...La suadurò dal 12 novembre 2002 al 19 febbraio 2003, quando fu sconfitto da un altro ... 'SONO GIORNALISTA, TIFOE BAYERN MONACO PERCHÉ...' Nel prosieguo della sua chiacchierata ... Imbattibilità Milan: in Europa solo il Liverpool ha fatto meglio