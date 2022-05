Il ritorno di Giulia De Toni e il numero 37 (Di giovedì 5 maggio 2022) Si colora di rosa il Targa Florio, numero 106. La storica gara siciliana, chiamata “A Cursa” dal popolo rallistico dell’Isola di Trinacria vedrà al via anche due equipaggi femminili. Il primo è quello formato da Patrizia Perosino navigata dalla figlia Veronica Verzoletto su Skoda Fabia Rally2, le due sono ormai delle habitué dei palcoscenici Tricolore, Source Leggi su rallyeslalom (Di giovedì 5 maggio 2022) Si colora di rosa il Targa Florio,106. La storica gara siciliana, chiamata “A Cursa” dal popolo rallistico dell’Isola di Trinacria vedrà al via anche due equipaggi femminili. Il primo è quello formato da Patrizia Perosino navigata dalla figlia Veronica Verzoletto su Skoda Fabia Rally2, le due sono ormai delle habitué dei palcoscenici Tricolore, Source

Advertising

StigmabaseF : Claudio Sona al GF Vip? Tommaso Zorzi e Giulia De Lellis coinquilini ideali: L'ex protagonista del trono gay di Uom… - Overthinkerever : Io che ritorno ora su twitter e scopro anche Giulia a name that tune, io felice e sempre in ritardo - Ariadnasleft : @Giulia_B Ma infatti non capisco come è possibile che non sia esploso Twitter! Io mi sono fatta all'istante un viag… - ardovig : @Giulia_B Io no, penso ad un altro ritorno al #medioevo. #aborto - Giulia_Giunta : RT @BarillariDav: 'Ci sentiamo in colpa se non le usiamo. È il ricatto morale sulle mascherine. Cadono gli obblighi, ma consigliano: «Megli… -