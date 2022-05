Il ricordo di Gilles Villeneuve nelle parole della famiglia

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 5 maggio 2022) Arriva su Sky un docomentario L’8 maggio, quando si corre il Gran Premio di Miami, saranno 40 anni dalla scomparsa del pilota canadeseperse tragicamente la vita in un incidente durante il Gran Premio del Belgio a Zolder a soli 32 anni. A ricordare la sua memoria, per un documentario Sky Original la, con le testimonianzemoglie Joann, la figlia Melanie e il figlio campione del mondo di F1 Jacques. Le interviste faranno parte del documentario Sky OriginalPironi prossimamente in onda su Sky e in streaming su NOW. “Pironi” racconta la storia dei due talentuosi piloti di F1:e Didier Pironi, uniti dalla loro passione per la velocità e dalla determinazione ...