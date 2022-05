Il Real Madrid elimina il City e salva il record di Milano (Di giovedì 5 maggio 2022) Al termine di una sfida incredibile – l’ennesima in questa edizione della UEFA Champions League – il Real Madrid ha sconfitto il Manchester City, eliminandolo alle semifinali della competizione. I Blancos hanno conquistato la finale, dove incontreranno il Liverpool, squadra che Ancelotti affronterà per la terza volta nell’ultimo atto del torneo su cinque finali disputate L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 5 maggio 2022) Al termine di una sfida incredibile – l’ennesima in questa edizione della UEFA Champions League – ilha sconfitto il Manchesterndolo alle semifinali della competizione. I Blancos hanno conquistato la finale, dove incontreranno il Liverpool, squadra che Ancelotti affronterà per la terza volta nell’ultimo atto del torneo su cinque finali disputate L'articolo

Advertising

gippu1 : Allenatori che hanno conquistato quattro finali di Coppa dei Campioni nell'arco di 10 anni: ????Miguel Muñoz (Real M… - SkySport : REAL MADRID-MANCHESTER CITY 3-1 d.t.s Risultato finale ? ? #Mahrez (73') ? #Rodrygo (90') ? #Rodrygo (90+2') ? rig… - fanpage : Il Real Madrid di Carlo Ancelotti è in finale di Champions League?? Battuto il City di Guardiola con una rimonta paz… - jacopo_iacoboni : Carlo Ancelotti, che a Napoli fu mandato via perché De Laurentiis sacrificò lui anziché liquidare lo spogliatoio e… - Jclub1897_ : @elpatron0_ Chiaro, ma neanche il Real Madrid ha 6 giocatori a centrocampo del livello di Pogba. Un Miretti in rosa… -