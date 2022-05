Il peso della pandemia sull’innovazione: speso -5% in 3 anni. La fotografia Istat (Di giovedì 5 maggio 2022) Il peso della congiuntura pandemica ha rallentato l’innovazione: secondo l’ultimo report dell’Istat, proprio mentre si spinge sull’accelerazione dei processi, si incentiva la ricerca e lo sviluppo dei prodotti da presentare sul mercato, si ragiona in ottica Industria 4.0 sbirciando già all’Industria 5.0 e cambiano i modelli di organizzazione del mondo del lavoro, gli anni fra il 2018 e il 2020 presentano risvolti preoccupanti. I dati sull’innovazione dell’Istat Secondo i dati dell’Istat sulla spesa delle imprese per l’innovazione, fra il 2018 e il 2020 solo il 50,9% delle imprese con più di 10 addetti hanno svolto nel triennio attività innovative rispetto al periodo 2016-2018: una quota in calo di circa 5 punti percentuali rispetto al periodo precedente. Fra le ... Leggi su fmag (Di giovedì 5 maggio 2022) Ilcongiuntura pandemica ha rallentato l’innovazione: secondo l’ultimo report dell’, proprio mentre si spinge sull’accelerazione dei processi, si incentiva la ricerca e lo sviluppo dei prodotti da presentare sul mercato, si ragiona in ottica Industria 4.0 sbirciando già all’Industria 5.0 e cambiano i modelli di organizzazione del mondo del lavoro, glifra il 2018 e il 2020 presentano risvolti preoccupanti. I datidell’Secondo i dati dell’sulla spesa delle imprese per l’innovazione, fra il 2018 e il 2020 solo il 50,9% delle imprese con più di 10 addetti hanno svolto nel triennio attività innovative rispetto al periodo 2016-2018: una quota in calo di circa 5 punti percentuali rispetto al periodo precedente. Fra le ...

