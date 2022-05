Il "pensiero unico" di Vladimir Putin? Nel sondaggio, lo schiaffo a Zelensky: uno choc, ecco cosa pensano gli italiani (Di giovedì 5 maggio 2022) Sì, è vero, in tv e nei media s' insidia sempre più un pensiero unico. Però non è quello dell'Ucraina e della Ue. È quello di Putin. L'ottica si sta rovesciando pericolosamente. C'è un sondaggio Swg tanto implacabile quanto sottostimato che gira nelle redazioni: il conflitto Russia-Ucraina s' ingolfa sempre più dei dubbi e dello scetticismo dell'italiano medio, al punto che oramai si è ribaltato l'ordine naturale delle cose. A parte le notizie sui genocidi ritenute credibili dalla maggioranza dei cittadini, be', tutte le altre informazioni -per quanto certificate, sottoposte al fact checking degli inviati sul campo- e tendenzialmente pro Ucraina vengono considerate meno attendibili della versione russa della realtà. Realtà Putiniana che, il più delle volte è manipolata a monte dalla maskirovka, l'arte ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) Sì, è vero, in tv e nei media s' insidia sempre più un. Però non è quello dell'Ucraina e della Ue. È quello di. L'ottica si sta rovesciando pericolosamente. C'è unSwg tanto implacabile quanto sottostimato che gira nelle redazioni: il conflitto Russia-Ucraina s' ingolfa sempre più dei dubbi e dello scetticismo dell'italiano medio, al punto che oramai si è ribaltato l'ordine naturale delle cose. A parte le notizie sui genocidi ritenute credibili dalla maggioranza dei cittadini, be', tutte le altre informazioni -per quanto certificate, sottoposte al fact checking degli inviati sul campo- e tendenzialmente pro Ucraina vengono considerate meno attendibili della versione russa della realtà. Realtàiana che, il più delle volte è manipolata a monte dalla maskirovka, l'arte ...

