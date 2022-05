Il patto segreto tra Usa ed Ucraina: così è nata la carneficina dei generali russi (Di giovedì 5 maggio 2022) Gli Stati Uniti hanno fornito informazioni che hanno aiutato le forze ucraine a uccidere molti dei generali russi morti nella guerra in Ucraina. Lo si legge sul New York Times, che cita alti funzionari statunitensi. Secondo quanto riferito, Washington ha fornito all'Ucraina dettagli sui movimenti di truppe russe, sulle loro coordinate, e altri particolari sulle postazioni di comando dell'esercito del Cremlino, e l'Ucraina ha combinato questo aiuto con la propria intelligence per condurre attacchi di artiglieria e altre missioni operative che hanno portato all'eliminazione di diversi ufficiali nemici, sconvolgendone la catena di comando arrivando, in diverse occasioni, a paralizzare le attività belliche dell'esercito invasore. Fino ad oggi lo stato maggiore di Kiev ha dichiarato l'uccisione di 12 ... Leggi su iltempo (Di giovedì 5 maggio 2022) Gli Stati Uniti hanno fornito informazioni che hanno aiutato le forze ucraine a uccidere molti deimorti nella guerra in. Lo si legge sul New York Times, che cita alti funzionari statunitensi. Secondo quanto riferito, Washington ha fornito all'dettagli sui movimenti di truppe russe, sulle loro coordinate, e altri particolari sulle postazioni di comando dell'esercito del Cremlino, e l'ha combinato questo aiuto con la propria intelligence per condurre attacchi di artiglieria e altre missioni operative che hanno portato all'eliminazione di diversi ufficiali nemici, sconvolgendone la catena di comando arrivando, in diverse occasioni, a paralizzare le attività belliche dell'esercito invasore. Fino ad oggi lo stato maggiore di Kiev ha dichiarato l'uccisione di 12 ...

