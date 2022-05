Il Papa chiede la pace ma Draghi si sottomette alla volontà guerrafondaia degli Usa (Di giovedì 5 maggio 2022) Nella stampa odierna domina il discorso del Papa, il quale si astiene da emettere giudizi sulle responsabilità dell’immane disastro che stiamo vivendo e nota soltanto che aggredire un popolo libero dissolve la civiltà. Egli pone in evidenza che la guerra provoca lo strazio insopportabile delle torture, delle uccisioni in massa e degli affetti propri dei bambini che restano orfani invocando invano i nomi dei loro genitori. È un obbrobrio di fronte al quale si può rispondere solo con tre parole: “fermate la guerra“. Egli ha sottolineato che sta facendo ogni cosa possibile sul piano diplomatico: ha incontrato di persona l’ambasciatore russo, ha mandato un suo Cardinale a parlare con Zelensky, ha scritto tempo fa una lettera a Putin per un incontro, mentre solo la mattina di mercoledì Putin si è detto disposto ad accettare tale incontro. Il tutto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) Nella stampa odierna domina il discorso del, il quale si astiene da emettere giudizi sulle responsabilità dell’immane disastro che stiamo vivendo e nota soltanto che aggredire un popolo libero dissolve la civiltà. Egli pone in evidenza che la guerra provoca lo strazio insopportabile delle torture, delle uccisioni in massa eaffetti propri dei bambini che restano orfani invocando invano i nomi dei loro genitori. È un obbrobrio di fronte al quale si può rispondere solo con tre parole: “fermate la guerra“. Egli ha sottolineato che sta facendo ogni cosa possibile sul piano diplomatico: ha incontrato di persona l’ambasciatore russo, ha mandato un suo Cardinale a parlare con Zelensky, ha scritto tempo fa una lettera a Putin per un incontro, mentre solo la mattina di mercoledì Putin si è detto disposto ad accettare tale incontro. Il tutto ...

