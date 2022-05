Il papà che da 13 mesi veglia la tomba del figlio: "Mi siedo e gli parlo" (Di giovedì 5 maggio 2022) Non ci sono orari e non esistono stagioni per il dolore di un padre, non c'è pioggia o freddo che possa lenire la perdita di un figlio. Un dolore impossibile da accettare, come quello di Cesare Mascotto, un ex imprenditore di Sarego, in provincia di... Leggi su today (Di giovedì 5 maggio 2022) Non ci sono orari e non esistono stagioni per il dolore di un padre, non c'è pioggia o freddo che possa lenire la perdita di un. Un dolore impossibile da accettare, come quello di Cesare Mascotto, un ex imprenditore di Sarego, in provincia di...

Advertising

ale_villarosa : Ora ditemi che il Papa è filoputiniano - AngeloCiocca : No all’escalation militare. Sì alla pace. Lo ricorda anche il Papa. L’ho ribadito ieri nelle interviste a Italpress… - fattoquotidiano : Il Papa critica la Nato 'Abbaia contro Mosca', e vuole vedere Putin - MarkManninger81 : RT @Titti19641: A Cesena fuori dalle scuole mamme e papà coraggiosi per informare gli altri genitori sui danni che le mascherine causano ai… - GPeppe34N : RT @mike_fusco: Il 5 maggio di 20 anni fa fu talmente emozionante che qui da noi scese in piazza anche il Papa a festeggiare. -