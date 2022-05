Il naso o la cospirazione degli anticonformisti | la recensione | Un piccolo grande film animato

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 5 maggio 2022) Lade Ilo la, ild'animazione di Andrey Khrzhanovsky in sala dal 5 maggio 2022. L'animazione non è solo per bambini. Lo diciamo da sempre e non possiamo che ribadirlo nell'aprire questade Ilo ladel veterano Andrey Khrzhanovsky, tratto da uno dei racconti più famosi della letteratura, Ildi Nikolaj Gogol, e dall'omonima commedia buffa di Dmitrij Šostakovi?, che arriva finalmente nelle sale dopo esser passato al Festival di Pesaro nel 2020. Designatodella Critica dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani per come ...