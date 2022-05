Il Napoli cerca centrocampisti: uno svedese nella lista di Giuntoli (Di giovedì 5 maggio 2022) Calciomercato Napoli, Cristiano Giuntoli cerca centrocampisti per la prossima stagione. Il club azzurro sa che può perdere Fabian Ruiz, anzi caldeggia la sua cessione, perché ha un contratto in scadenza nel 2023 e quasi zero possibilità di rinnovare. De Laurentiis ha già acquistato Kvaratskhelia e sta per prendere anche Mathias Olivera, spendendo circa 25 milioni di euro. Secondo De Maggio il mercato del Napoli è già chiuso, ma si riaprirà in caso di cessioni. Quella di Fabian Ruiz è quasi certa, ecco perché il Napoli pensa a Svanberg del Bologna. Calciomercato: Napoli su Svanberg Tre gol e tre assist fino ad ora in questa stagione per Svanberg con la maglia del Bologna. Il giocatore a 23 anni è uno dei prospetti più interessanti della Serie A e secondo Corriere dello ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 5 maggio 2022) Calciomercato, Cristianoper la prossima stagione. Il club azzurro sa che può perdere Fabian Ruiz, anzi caldeggia la sua cessione, perché ha un contratto in scadenza nel 2023 e quasi zero possibilità di rinnovare. De Laurentiis ha già acquistato Kvaratskhelia e sta per prendere anche Mathias Olivera, spendendo circa 25 milioni di euro. Secondo De Maggio il mercato delè già chiuso, ma si riaprirà in caso di cessioni. Quella di Fabian Ruiz è quasi certa, ecco perché ilpensa a Svanberg del Bologna. Calciomercato:su Svanberg Tre gol e tre assist fino ad ora in questa stagione per Svanberg con la maglia del Bologna. Il giocatore a 23 anni è uno dei prospetti più interessanti della Serie A e secondo Corriere dello ...

Advertising

Mspagna90 : RT @stelladelsudita: Seguimi su #onlyfans - murderronmymind : RT @acuntrora: Adl che cerca di convincere Dybala ad accettare il Napoli e non l’Inter - CastingNewsPro : Si cerca un attore di colore per un film che si girerà tra Roma e Napoli #casting #provini #roma #napoli #attore… - DanyInter1 : RT @acuntrora: Adl che cerca di convincere Dybala ad accettare il Napoli e non l’Inter - triphooos : RT @acuntrora: Adl che cerca di convincere Dybala ad accettare il Napoli e non l’Inter -