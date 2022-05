Il muro del Feyenoord respinge il Marsiglia: in finale ci vanno gli olandesi (Di giovedì 5 maggio 2022) Non basta la spinta infernale del Velodrome. Il muro del Feyenoord non cade, il Marsiglia non trova nemmeno la rete che avrebbe allungato la gara ai supplementari. Dopo i cinque gol visti all'andata, ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 5 maggio 2022) Non basta la spinta infernale del Velodrome. Ildelnon cade, ilnon trova nemmeno la rete che avrebbe allungato la gara ai supplementari. Dopo i cinque gol visti all'andata, ...

Advertising

sportli26181512 : Il muro del Feyenoord respinge il Marsiglia: in finale ci vanno gli olandesi: Il muro del Feyenoord respinge il Mar… - Gazzetta_it : Il muro del #Feyenoord respinge il Marsiglia: in finale ci vanno gli olandesi #Roma - Evi1972 : Non è provocazione, ma davvero curiosità perché non riesco a trovarlo. Dove #Orsini ha parlato dei morti del muro di Berlino? - SimoneLazzeri1 : @marco_sampietro Grazie mille. Avendo vissuto in Germania ai tempi del muro sapevo perfettamente che aveva sparato… - DioBenedicaMe : Quindi le vostre analisi sul linguaggio del corpo ve le potete infilare su per il deretano anzi analizzate questo v… -