Il Ministero della difesa russa diffonde le immagini delle simulazioni con missili balistici nucleari (Di giovedì 5 maggio 2022) Lanci elettronici e simulati, con immagini rese pubbliche – come già accaduto con il Sarmat – per mandare, ancora una volta, un messaggio all'Occidente. La propaganda russa, quella ufficiale e istituzionale, prosegue nelle sue operazioni e diffonde fotografie e video di nuovi test effettuati nella cittadina di Kaliningrad, territorio che si trova in una striscia di terra tra la Polonia e la Lituania. Questa volta, a essere sperimentati sono stati missili balistici nucleari, cioè quelli in grado di "trasportare" testate nucleari. A diffondere la notizia e le immagini di questi nuovi test è stato lo stesso Ministero della difesa russo che ha spiegato cosa è stato fatto negli ultimi ...

