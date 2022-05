(Di giovedì 5 maggio 2022) La crisi energetica, legata al conflitto in corso in Ucraina, ha spinto anche ilre le proprie risorse e ad accelerare i suoi progetti, per raggiungere al più presto l’autonomia in questo settore, soprattutto per quanto riguarda gli approvvigionamenti di gas. Nel novembre 2021 l’Algeria aveva infatti chiuso il gasdotto Maghreb-Europa, operativo dal 1996, che attraversa ile riforniva di gas la Spagna, mettendo le autorità marocchine in allarme. Per questo il Regno si stando già da alcuni mesi per dotarsi di adeguate infrastrutture: gasdotti, porti e unità di stoccaggio e rigassificazione. Il ministro della Transizione energetica e dello sviluppo sostenibile, Leila Benali, ha recentemente affermato che ilaspira a creare un’infrastruttura del gas degna del 21° ...

Il Marocco si mobilita per il gas ma punta alle rinnovabili

Formiche.net

