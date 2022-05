Il latte dalla mucca? Scordatevelo. Cambia la colazione: ecco cosa potremo bere (Di giovedì 5 maggio 2022) Si chiama fermentazione di precisione ed è il futuro dei formaggi prodotti senza lo sfruttamento delle mucche. Almeno secondo la start up israeliana Remilk che ha annunciato di aver raccolto 120 milioni di dollari di capitale di investimento, con i quali aprirà il suo mega stabilimento - 70mila metri quadrati - in Danimarca, a Kalundborg. Lo scrive Agnese Codignola sul FattoAlimentare.it parlando di questo nuovo prodotto che non c'entra nulla con i sostituti vegetali, ma che si propone di rispondere alle richieste di chi vuole continuare a bere latte vaccino e a mangiare latticini senza l'allevamento di animali e senza assumere colesterolo, lattosio e altre sostanze. Il "latte di Remilk", ha spiegato il CEO Aviv Wolff in un'intervista a una emittente israeliana, è quasi identico al latte normale, ma è progettato ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) Si chiama fermentazione di precisione ed è il futuro dei formaggi prodotti senza lo sfruttamento delle mucche. Almeno secondo la start up israeliana Remilk che ha annunciato di aver raccolto 120 milioni di dollari di capitale di investimento, con i quali aprirà il suo mega stabilimento - 70mila metri quadrati - in Danimarca, a Kalundborg. Lo scrive Agnese Codignola sul FattoAlimentare.it parlando di questo nuovo prodotto che non c'entra nulla con i sostituti vegetali, ma che si propone di rispondere alle richieste di chi vuole continuare avaccino e a mangiare latticini senza l'allevamento di animali e senza assumere colesterolo, lattosio e altre sostanze. Il "di Remilk", ha spiegato il CEO Aviv Wolff in un'intervista a una emittente israeliana, è quasi identico alnormale, ma è progettato ...

