Il gorgonzola Dop al cucchiaio di Arrigoni “miglior innovazione di prodotto” a Cibus

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 5 maggio 2022) L’azienda bergamascaBattista di Pagazzano ha ottenuto un importante riconoscimento durante l’edizione di2022, la fiera dedicata all’agroalimentare in corso in questi giorni a Parma. Il nuovo formato delDOP da servire al“solo polpa” ha ricevuto infatti il premio “di– categoria erborinati” ai Formaggi&Consumi Awards 2021. Il premio è stato ritirato, mercoledì, da Miguel Pavesi e da Stefano Imeri, rispettivamente casaro e responsabile della stagionatura delDOP diBattista, durante la cerimonia organizzata da Tespi Mediagroup per premiare le aziende d’eccellenza che si sono particolarmente distinte durante l’anno in diverse categorie. Anche per ...