Il Giro del Mondo dei gioielli Raspini (Di giovedì 5 maggio 2022) Life&People.it Al via il "Giro del Mondo in 80 gioielli", la mostra di Giovanni Raspini, famoso orafo toscano, parte da Milano e arriva fino nella Capitale per un'esclusiva esposizione dal fascino straordinario, alla ricerca del bello e della creatività. Un viaggio artistico che non conosce confini, inaugurato, oggi, 5 Maggio presso la sede di Palazzo Visconti per poi proseguire il 12 maggio a Roma. Un percorso sensoriale che ci permette di evadere dalla realtà e ci sprona a conoscere l'ignoto attraverso la preziosità e l'esclusività di questi gioielli, vere e proprie opere d'arte da indossare. Lo stesso Raspini commenta così la sua collezione: "Il viaaggio è sempre dentro di noi. Viaggio come fuga dalla realtà. Proiezione verso l'ignoto. Sfida di Ulisse fuori dalle Colonne ...

