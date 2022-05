Il film Il Principe delle Maree di Barbra Streisand diventa una serie tv per Apple Tv+: i primi dettagli (Di giovedì 5 maggio 2022) Apple Tv+ sta sviluppando una serie ispirata a Il Principe delle Maree: nell’anno dell’80° compleanno di Barbra Streisand, uno dei suoi film più celebri si prepara ad ottenere un adattamento televisivo, un remake dell’omonimo film del 1991 che a sua volta adattava per il grande schermo il romanzo del 1986 di Pat Conroy. Esattamente come Il Principe delle Maree, anche la serie sarà incentrata sul personaggio di Tom Wingo, che si reca a New York dopo che sua sorella gemella Savannah ha tentato per l’ennesima volta il suicidio: nella Grande Mela sviluppa una relazione con la terapeuta di sua sorella, Susan Lowenstein, mentre scava nei ricordi dolorosi della sua ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 5 maggio 2022)Tv+ sta sviluppando unaispirata a Il: nell’anno dell’80° compleanno di, uno dei suoipiù celebri si prepara ad ottenere un adattamento televisivo, un remake dell’omonimodel 1991 che a sua volta adattava per il grande schermo il romanzo del 1986 di Pat Conroy. Esattamente come Il, anche lasarà incentrata sul personaggio di Tom Wingo, che si reca a New York dopo che sua sorella gemella Savannah ha tentato per l’ennesima volta il suicidio: nella Grande Mela sviluppa una relazione con la terapeuta di sua sorella, Susan Lowenstein, mentre scava nei ricordi dolorosi della sua ...

