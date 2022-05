Il figlio muore di tumore, il padre di 82 anni ne veglia la tomba da 13 mesi: “Mi siedo e gli parlo” (Di giovedì 5 maggio 2022) Niente può fermare l’amore di un padre per un figlio, nemmeno la morte. Lo sa bene Cesare Mascotto, 82 anni, che ogni giorno da 13 mesi visita e veglia la tomba del figlio Florindo, morto di tumore a 51 anni. Ogni giorno, da 400 giorni. Al cimitero di Sarego, in provincia di Vicenza. Cesare Mascotto, 82 anni, veglia la tomba del figlio Florindo, morto di tumore a 51 anni, al cimitero di Sarego, Vicenza (Foto Ansa) Cesare Mascotto, 82 anni, è un ex imprenditore molto conosciuto a Sarego, un piccolo comune di 6.000 abitanti in provincia di Vicenza. Il signore ogni giorno si reca a trovare la tomba del ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 5 maggio 2022) Niente può fermare l’amore di unper un, nemmeno la morte. Lo sa bene Cesare Mascotto, 82, che ogni giorno da 13visita eladelFlorindo, morto dia 51. Ogni giorno, da 400 giorni. Al cimitero di Sarego, in provincia di Vicenza. Cesare Mascotto, 82ladelFlorindo, morto dia 51, al cimitero di Sarego, Vicenza (Foto Ansa) Cesare Mascotto, 82, è un ex imprenditore molto conosciuto a Sarego, un piccolo comune di 6.000 abitanti in provincia di Vicenza. Il signore ogni giorno si reca a trovare ladel ...

