Il decreto Aiuti torna sul tavolo del Cdm: ritocchi al Superbonus 110% e buono da 60 euro per i trasporti pubblici (Di giovedì 5 maggio 2022) torna oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri del governo Draghi la bozza del decreto Aiuti, contenente interventi di sostegno economico in materia di bollette e Aiuti a famiglie e imprese. Secondo quanto si apprende da fonti di governo, l’esecutivo intende limare le specifiche tecniche e i margini temporali per l’erogazione del bonus da 200 euro una tantum, previsto per lavoratori dipendenti e autonomi, così come per i pensionati con redditi fino a 35 mila euro. Nella nuova bozza del provvedimento viene specificato che il bonus di 200 euro non sarà applicabile ai rapporti di lavoro domestico. Nel dettaglio, spetterà ai datori di lavoro del settore pubblico e privato riconoscere se il bonus spetta di fatto ai lavoratori, in sede di conguaglio. ... Leggi su open.online (Di giovedì 5 maggio 2022)oggi suldel Consiglio dei ministri del governo Draghi la bozza del, contenente interventi di sostegno economico in materia di bollette ea famiglie e imprese. Secondo quanto si apprende da fonti di governo, l’esecutivo intende limare le specifiche tecniche e i margini temporali per l’erogazione del bonus da 200una tantum, previsto per lavoratori dipendenti e autonomi, così come per i pensionati con redditi fino a 35 mila. Nella nuova bozza del provvedimento viene specificato che il bonus di 200non sarà applicabile ai rapporti di lavoro domestico. Nel dettaglio, spetterà ai datori di lavoro del settore pubblico e privato riconoscere se il bonus spetta di fatto ai lavoratori, in sede di conguaglio. ...

Advertising

Mov5Stelle : Qual è la logica di un premier che sottoscrive una norma che allunga il superbonus per le villette unifamiliari nel… - Mov5Stelle : Le parole di Draghi ci sorprendono. Nel decreto aiuti c'è una proroga del superbonus, ad esempio per le unifamiliar… - repubblica : Il decreto Aiuti torna al Cdm. Aggiustamenti sul bonus da 200 euro e Superbonus 110%. In arrivo lo sconto sui mezzi… - Marcotweeet : RT @Mavi88997508: Il Decreto #Aiuti torna al Cdm per le limature .Si pensa ad un buono-sconto per abbonamenti su trasporto locale. Ma sapet… - anna_mitica : RT @Mavi88997508: Il Decreto #Aiuti torna al Cdm per le limature .Si pensa ad un buono-sconto per abbonamenti su trasporto locale. Ma sapet… -