Il Decreto Aiuti cambia, ecco tutte le novità, dal bonus 200 euro alla cessione del credito (Di giovedì 5 maggio 2022) Il Consiglio dei ministri rivede il Decreto Aiuti che era stato approvato lunedì, inserendo dei cambiamenti in alcune norme. Le principali novità riguardano: il bonus da 200 euro, la cessione dei crediti per il superbonus 110% da parte delle banche, l’introduzione di un bonus da 60 euro per acquistare gli abbonamenti dei mezzi pubblici, Aiuti alle imprese del mondo agricolo colpiti dalla guerra in Ucraina e nuove risorse per oltre 9,5 miliardi di euro per fronteggiare gli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici nel 2022 e assicurare la realizzazione delle opere pubbliche e dei progetti finanziati con le risorse del ... Leggi su panorama (Di giovedì 5 maggio 2022) Il Consiglio dei ministri rivede ilche era stato approvato lunedì, inserendo deimenti in alcune norme. Le principaliriguardano: ilda 200, ladei crediti per il super110% da parte delle banche, l’introduzione di unda 60per acquistare gli abbonamenti dei mezzi pubblici,alle imprese del mondo agricolo colpiti dguerra in Ucraina e nuove risorse per oltre 9,5 miliardi diper fronteggiare gli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici nel 2022 e assicurare la realizzazione delle opere pubbliche e dei progetti finanziati con le risorse del ...

Advertising

Mov5Stelle : Qual è la logica di un premier che sottoscrive una norma che allunga il superbonus per le villette unifamiliari nel… - Mov5Stelle : Le parole di Draghi ci sorprendono. Nel decreto aiuti c'è una proroga del superbonus, ad esempio per le unifamiliar… - Agenzia_Ansa : Ritocchi al decreto aiuti: cambiano alcune misure come il bonus da 200 euro per lavoratori, pensionati e disoccupat… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Ritocchi al decreto aiuti: cambiano alcune misure come il bonus da 200 euro per lavoratori, pensionati e disoccupati che… - MaddalenaBT : La spesa al biologico sostanzialmente. Aiuti così sono come peanuts. #italia . Dl aiuti, ok Cdm a bonus 200 euro pe… -