Il conduttore russo Shakhnazarov ha proposto 'campi di concentramento' per chi si oppone alla guerra di Putin (Di giovedì 5 maggio 2022) Sulla TV russa continuano quotidianamente i servizi con minacce più o meno esplicite all'occidente e agli oppositori del regime di Putin: l'ultima in ordine di tempo è del conduttore televisivo Karen ... Leggi su globalist (Di giovedì 5 maggio 2022) Sulla TV russa continuano quotidianamente i servizi con minacce più o meno esplicite all'occidente e agli oppositori del regime di: l'ultima in ordine di tempo è deltelevisivo Karen ...

Advertising

Guizzardi_67 : RT @globalistIT: Il VIDEO con le folli dichiarazioni del conduttore russo - globalistIT : Il VIDEO con le folli dichiarazioni del conduttore russo - Lucapag83018036 : RT @guffanti_marco: Ieri ho ascoltato la baldracca di Putin da Formigli. Il conduttore recitava la parte, il russo invece sapeva che aveva… - Vincenz89103833 : RT @zona_bianca: 'Hanno usato i civili come scudi umani, non c'era scelta' A #ZonaBianca il conduttore russo Dmitry Kiselyov sul conflitto… - LoStregattoo : @chiaracame78 @NathalieTocci @LaStampa alla cosiddetta 'intervista' a Lavrov non mancava contradditorio quanto un c… -